Последнее обновление: 22.09.2017 17:16

ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки не раньше ноября

ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК в ноябре или позже.

"В ноябре мы собираемся принять относительно этого вопроса решение, будем обсуждать все опции, в том числе пролонгацию сделки", - сказал министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

Глава Минэнерго России Александр Новак отметил, что, по его мнению, обсуждать этот вопрос можно не раньше января. "На мой взгляд, к вопросу о продлении соглашения можно обоснованно подойти не раньше января", - сказал он.

А.Новак также сказал, что продление сделки по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК является опцией, говорить о том, когда она будет использована пока рано. "На сегодня рано говорить о продлении сделки ОПЕК+, это опция, которую готовы обсуждать", - сказал он.

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