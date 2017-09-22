Белорусские таможенники изъяли 21 тыс. тонн санкционной продукции, россияне - около 7 тысяч

Белорусская сторона активно отрабатывает вопросы, связанные с пресечением попыток провоза на территорию России товаров из списка запрещенной продукции. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

"Продолжаем бороться с попытками вывоза с территории нашей страны в сторону России санкционной продукции. За 8 месяцев текущего года было изъято порядка 8 тыс. тонн товаров", - сказал Ю.Сенько, слова которого приводят государственные СМИ.

"С начала этой санкционной работы таможенной службой изъято и не допущено к движению в сторону России 21 тыс. тонн санкционной продукции, которая обращена в доход государства. По информации СМИ, из отчетов наших коллег в Федеральной таможенной службе мы видим, что они изъяли около 7 тыс. тонн товаров. Мы продолжаем эту работу", - подчеркнул глава ГТК.

По словам Ю.Сенько, белорусские таможенники в рамках предотвращения ввоза в Россию запрещенных товаров провели контроль более 2 млн 300 тыс. транспортных средств, которые въезжали с территории стран Западной Европы.

"Из них 4,7 тыс. транспортных средств были возвращены в страны Западной Европы по тем причинам, что товаросопроводительные документы не соответствовали критериям, которые должны быть в отношении перемещения товаров, относящихся к санкционной группе", - отметил Ю.Сенько.