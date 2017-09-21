Последнее обновление: 21.09.2017 15:44

Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций

Совет Безопасности ООН одобрил реформу механизма миротворческих операций, проводимых международной организаций. Они должны проходить "ответственнее, прозрачнее и эффективнее", подчеркивается в резолюции, единогласно принятой членами Совбеза в среду.

Документ также предусматривает более активное участие Африканского Союза в таких миссиях - чтобы достичь "наивысшей действенности и результативности". В настоящий момент "голубые каски" ООН находятся преимущественно в Африке и странах Ближнего Востока.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, участвовавшей в заседании Совбеза, для эффективного планирования миротворческих миссий следует "четко представлять, чего именно они должны достичь". В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал принятия "африканских решений для африканских проблем" и призвал активнее привлекать Африканский Союз к миротворческим операциям ООН.

Бюджет миротворческих операций ООН на 2017/2018 годы составляет 6,8 млрд долларов. Резолюция, принятая Совбезом, предусматривает частичное финансирование операций Африканского Союза из взносов ООН.

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