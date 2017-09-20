E.ON может продать 47% Uniper финскому Fortum

Немецкий энергоконцерн E.ON заявил, что находится в продвинутых переговорах о продаже своей 47-процентной доли в энергокомпании Uniper финскому Fortum в начале 2018 года.

Соглашение может быть подписано в 2017 году, оно будет включать добровольное публичное предложение Fortum всем акционерам. В рамках соглашения E.ON сможет продать свою долю в начале 2018 года.

Fortum предложит выкупить акции Uniper за 22 евро за акцию для всех акционеров компании в рамках добровольного предложения. E.ON за свою долю выручит в этом случае 3,8 миллиарда евро ($4,56 миллиарда), говорится в заявлении E.ON.

Uniper в 2016 году была выделена в отдельную компанию из E.ON c активами в традиционной энергетике, в том числе ей принадлежит контрольный пакет в российской генерирующей компании Unipro c газовыми и угольными электростанциями на 11,2 гигаватта.

E.ON сохранил за собой “зеленую энергетику”, собираясь продать оставшуюся после разделения долю в Uniper.

Акции Uniper, вышедшей на Франкфуртскую биржу в сентябре 2016 года, в среду растут на 5,44 процента к 14.14 МСК до 22,2 евро за бумагу.

Глава E.ON Йоханнес Тейссен в мае говорил, что группа планирует вскоре продать оставшиеся 46,65 процента акций Uniper, рассматривая возможность размещения на рынке или продажи третьей стороне.

Fortum также владеет энергоактивами в России - контролирует российскую генерирующую компанию Фортум и владеет блокпакетом в ТГК-1, подконтрольной Газпрому.