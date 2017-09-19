Ryanair опубликовала список отмененных рейсов на ближайшие шесть недель

Ирландский лоукостер Ryanair опубликовал список отмененных рейсов на шесть ближайших недель, а также указал возможности компенсации средств за отмену рейсов на сайте компании.

"Отменены до 50 рейсов в день (менее 2% рейсов) в течение следующих шести недель", - говорится в сообщении авиаперевозчика. В числе затронутых отменой рейсов городов находятся Лондон, Милан, Рим, Брюссель и ряд других популярных европейских направлений.

При этом Ryanair заявляет, что каждый покупатель билета на отмененный рейс может потребовать возврата его полной стоимости, средства будут возвращены в течение 7 рабочих дней после подачи заявки на сайте тем же способом, которым была осуществлена оплата перелета.

Лоукостер в пятницу сообщил о намерении отменять по 40-50 рейсов каждый день, начиная с понедельника, чтобы улучшить "пунктуальность", которая упала ниже 80% в первые несколько недель сентября. В числе причин компания указывает забастовки диспетчеров, плохие погодные условия и отпуска пилотов и воздушного состава.

В понедельник Еврокомиссия заявила, что ожидает, что Ryanair будет выполнять правила Евросоюза в отношении пассажиров отменяемых рейсов. По словам пресс-секретаря ЕК Энрико Бривио, пассажиры, чьи рейсы были отменены, имеют обширный набор прав, среди которых право на возмещение расходов, предоставление нового маршрута, право на уход и, в определенных случаях, на компенсацию.