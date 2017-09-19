Австрия готовит иск к Airbus по делу о мошенничестве с продажей Eurofighter

Австрийские власти готовят иск к концерну Airbus в рамках дела о мошенничестве при продаже Австрии истребителей Eurofighter, заявил министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил.

"Мы проверяем актуальное развитие ситуации, американский правовой статус здесь. Жалоба от Австрии в США будет подготовлена", - сказал он в эфире радиостанции OE1 во вторник.

В понедельник европейский авиастроительный концерн Airbus, базирующийся во Франции, подал встречное исковое заявление в венскую прокуратуру в ответ на обвинения главы концерна Томаса Эндерса. Компания опровергает все обвинения в свой адрес, утверждая, что все условия сделки по приобретению истребителей были выполнены, и Австрии была предоставлена вся информация об условиях доставки и компенсации эксплуатационных расходов.

"Для меня судебный процесс не имеет альтернатив", — добавил министр, отметив, что твердо намерен затребовать и возместить все убытки, которые понесли налогоплательщики страны.

Австрийская прокуратура расследует дело в отношении главы Aibrus Томаса Эндерса по подозрению в мошенничестве при покупке Австрией истребителей Eurofighter на 1,959 миллиарда евро (вся сделка) в 2003 году.

Дело против Aibrus и Eurofighter было заведено прокуратурой Вены в феврале этого года. Министр Доскоцил заявлял, что сумма ущерба, причиненного мошеннической, по мнению австрийских властей, сделкой с Airbus по покупке нескольких истребителей Eurofighter, составляет порядка 1,1 миллиарда евро.