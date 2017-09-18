Развитие Крыма и Калининградской области могут отплатить за счет сборов с операторов связи

Правительство РФ обсуждает возможность увеличения сборов с операторов связи в резерв универсального обслуживания, сообщает газета РБК со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября.

По данным издания, увеличение сборов - один из вариантов выполнения поручения премьер-министра Дмитрия Медведева по поиску 165 млрд рублей, необходимых для развития инфраструктуры Крыма и Калининградской области.

Сегодня в резерв каждый российский оператор ежеквартально направляет 1,2% выручки от услуг связи.

В 2016 году размер резерва составил 13,7 млрд рублей, аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджете на 2017-2019 годы.

Из резерва универсального обслуживания финансируется программа ликвидации цифрового неравенства, запущенная в 2014 году и реализуемая ПАО "Ростелеком". По прогнозу, объем финансирования из фонда за 10 лет должен составить около 168 млрд рублей. Кроме того, из резерва финансируется создание и функционирование базы данных перенесенных абонентских номеров. Кроме того, из этих средств поддерживаются таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров неоднократно выступал за обособление фонда (сейчас средства идут в общий бюджет, а после перенаправляющая на нужды отрасли). В 2016 году с учетом корректировки бюджета часть средств фонда была перераспределена финансовым блоком правительства на другие нужды, что привело к недофинансирования проекта "цифровое неравенство".