Последнее обновление: 18.09.2017 16:24

В Дубае запустили проект крупнейшей в мире солнечной электростанции

В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором, сообщает эмиратское издание The National.

Согласно изданию, мощность электростанции составит 700 мегаватт. Высота сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей — "солнечного коллектора" — составит 260 метров. Это будет самое высокое подобное сооружение в мире.

В тендере на строительство электростанции победил консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая. Стоимость проекта оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% — к 2050 году.

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