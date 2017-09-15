Последнее обновление: 15.09.2017 16:52

Правительство Испании берет на себя расходы Каталонии по основным выплатам

Испанское правительство берет на себя основные выплаты, которые ранее находились в руках каталонского правительства, заявил министр финансов Кристобаль Монторо.

"Государство заменяет выплаты (властей) Каталонии в большинстве выплат", - сказал министр на пресс-конференции по итогам заседания правительства. Речь идет о здравоохранении, образовании, социальных услугах и других.

По его словам, цель в том, чтобы "ни один евро не пошел на нелегальное финансирование" так называемого "референдума о независимости", который власти Каталонии собираются провести 1 октября.

"Речь идет о гарантии, что все выплаты будут проведены вовремя. На карте – общие интересы каталонцев, стабильность бюджета и защита закона", - заявил он.

В четверг каталонское правительство сообщило, что не будет отчитываться о своих еженедельных расходах перед испанскими властями, соответствующее письмо заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас направил в министерство финансов Испании, конкретно — его главе Кристобалю Монторо.

В письме, в частности, говорится, что "не будет передана никакая информация до тех пор, пока не будет проведен референдум 1 октября". "Речь идет о политическом контроле, который не имеет ничего общего с целью обеспечения стабильности бюджета", — говорится в послании.

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