Лукашенко боится негативного эффекта от указа "О налоговом консультировании"

Проект указа "О налоговом консультировании" вызывает настороженность у Лукашенко.

"У нас есть налоговые инспекции, которые так или иначе что-то подсказывают, консультируют. Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных, и они за это еще будут деньги брать, а потом забудут, что люди государственные, что надо на государство работать. А пойдут за деньги консультировать, еще подталкивать, проталкивать кого-то, и мы вот таким образом легализуем эту жульническую деятельность", сказал он во время встречи с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко, который представил проект нормативного акта, направленный на внедрение профессионального института посредников между бизнесом и налоговыми органами.

"Может, я не совсем вник в этот вопрос исходя из проекта указа. Но меня этот проект указа в целом как-то даже настораживает в том плане, получим ли мы какой-то эффект от того, что мы его вводим. А вот негативный можем получить. Поэтому хотелось, чтобы вы подробно защитили этот вопрос", - добавил он.

Между тем Лукашенко поддержал создание института налоговых консультантов.

Проект указа входит в пакет законодательных актов, которые готовятся в рамках развития предпринимательства и стимулирования деловой активности населения.