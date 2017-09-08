Портовые сборы для танкеров с нефтью в Украине уменьшат на 75%

Кабинет министров Украины принял решение снизить портовые сборы на 20% с 1 января 2018 года. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на Международной транспортной конференции высокого уровня «Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия» в Одессе.

«Мы с 1 января 2018 года уменьшаем на 20% портовые сборы для нетранзитних грузов в стране. Это только первые шаги, которые мы будем делать», - сказал Гройсман.

По его словам, также будет уменьшено на 75% ставки портовых сборов для танкеров с нефтью и нефтепродуктами в порту "Южный".