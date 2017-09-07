Брюссель усилил давление на VW в связи с "дизельным скандалом"

Европейская комиссия усиливает давление на германский автоконцерн Volkswagen (VW), требуя ускорить необходимый ремонт около восьми миллионов машин, затронутых "дизельным скандалом". Существуют доказательства того, что переоборудование многих автомобилей еще не завершено, сообщает dpa со ссылкой на Еврокомиссию в Брюсселе.

По данным агентства, в совместном письменном обращении Еврокомиссии и европейских служб защиты прав потребителей к автоконцерну, штаб-квартира которого расположена в Вольфсбурге, руководству VW поставлено условие в течение месяца подтвердить, что переоборудование автомобилей завершится осенью 2017 года. Если этого сделано не будет, автопроизводителю грозят штрафные санкции в разных странах сообщества.

Речь идет об автомобилях VW, на которые было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. Концерн обязан привести все автомобили в состояние, соответствующее правилам допуска к эксплуатации, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Кроме того, автопроизводитель должен предоставлять гарантию в случае, если после ремонта вновь возникнут проблемы. Ранее концерн VW обязался за свой счет до осени 2017 года провести ремонт всех автомобилей, на которых было установлено манипулятивное программное обеспечение.