Последнее обновление: 07.09.2017 12:38

Беларуськалий не захотел строить второй калийный рудник в Туркменистане

Беларуськалий, который в этом году построил калийный комбинат в Туркменистане, не захотел участвовать во втором аналогичном проекте. Об этом сообщил журналистам директор белорусского предприятия Иван Головатый.

Беларуськалий - один из крупнейших мировых производителей калия - в марте закончил строить в Туркменистане комбинат производственной мощностью 1,4 миллиона тонн хлоркалия в год.

После этого туркменские власти объявили о планах строительства еще одного аналогичного производства. Минск говорил, что может подать заявку на участие в тендере.

“Мы не направляли заявку”, - сказал Головатый, уточнив, что компанию не устроили условия, которые предложили власти Туркменистана.

Беларусь контролирует 20 процентов мирового рынка калийных удобрений.

В прошлом году экспорт Беларуськалия составил 9,5 миллиона тонн, озвучивались планы увеличить его до 10 миллионов в 2017 году.

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