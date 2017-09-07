В Национальном аэропорту «Минск» установили валютообменник

На территории VIP-зала Национального аэропорта «Минск» установили первую валютообменную машину производства немецкой компании HESS.

Как сообщает РУП «Национальный аэропорт Минск», устройство позволяет обменивать иностранную валюту на белорусскую.

"Его отличительными положительными особенностями являются простота операций, современный дизайн, возможность фронтальной загрузки денежных купюр, 10-дюймовый сенсорный экран, принтер для печати чеков и многое другое. Валютообменная машина может принимать до 15 валют. В настоящий момент она обслуживает три вида валют: российский рубль, евро и доллары США. В ближайшее время планируется добавить и китайский юань", - говорится в сообщении аэропорта.

Подобные машины до конца этого года появятся и в других зонах обслуживания пассажиров аэровокзального комплекса.