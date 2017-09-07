Франция запретит добычу нефти и газа на своей территории

Правительство Франции разработало законопроект, предусматривающий не позже чем в 2040 году запретить добычу нефти, газа и разведку месторождений на территории страны.

Нынешние лицензии на добычу нефти обновляться не будут, сообщает агентство Associated Press.

Правительство Франции отмечает, что это будет первый в мире подобный запрет.

Правда, закон этот скорее символический, потому что добываемые на территории Франции нефть и газ составляют только 1% внутреннего потребления, а оставшаяся часть импортируется.

Запрет является одной из мер по освобождению экономики страны от фоссильной зависимости.