Последнее обновление: 07.09.2017 12:38

Франция запретит добычу нефти и газа на своей территории

Правительство Франции разработало законопроект, предусматривающий не позже чем в 2040 году запретить добычу нефти, газа и разведку месторождений на территории страны.

Нынешние лицензии на добычу нефти обновляться не будут, сообщает агентство Associated Press.

Правительство Франции отмечает, что это будет первый в мире подобный запрет.

Правда, закон этот скорее символический, потому что добываемые на территории Франции нефть и газ составляют только 1% внутреннего потребления, а оставшаяся часть импортируется.

Запрет является одной из мер по освобождению экономики страны от фоссильной зависимости.

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