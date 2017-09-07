Восток Германии отстает и будет отставать от запада

Прошло уже 27 лет после воссоединения Германии, однако территория бывшей ГДР по уровню социально-экономического развития по-прежнему отстает от западной части страны. Более того, есть опасность, что разрыв будет не сокращаться, а увеличиваться. Об этом официально предупредило правительство ФРГ.

6 сентября оно представило в Берлине очередной "Ежегодный доклад о германском единстве". В нем, с одной стороны, указывается на очевидные успехи новых федеральных земель. К ним относятся увеличение промышленного производства и экспорта, рост занятости, снижение безработицы, постепенное выравнивание уровней зарплат и пенсий.

Успехи очевидны, но их недостаточно

Так, доля экспорта в общем объеме восточногерманской продукции в 1991-2016 годах увеличилась в три раза - до 24,8%, уровень безработицы снизился с пика в 18,7% в 2005 году до 8,5% в 2016-м, размеры восточногерманских пенсий после целого ряда повышений достигли 95,7% западногерманского показателя.

В то же время зарплаты на востоке страны составляют в среднем лишь 82% от западногерманских. В старых федеральных землях уровень безработицы заметно ниже (5,6%), а доля экспорта существенно выше (32,4%), чем в новых.

В результате такой ключевой показатель благосостояния, как ВВП на душу населения, в бывшей ГДР в настоящий момент не превышает 73,2% от западногерманского уровня. Практически вся восточногерманская территория за исключением нескольких городов, отмечается в правительственном докладе, по-прежнему подпадает под определение "структурно слабые регионы".

Без участия в глобализации грозит дальнейшее отставание

Таким образом, правительство ФРГ фактически признает, что преодолеть наследие сорока лет социализма в Восточной Германии пока так и не удалось. И в обозримом будущем вряд ли удастся. Ведь сокращение имеющегося разрыва "в последние полтора десятилетия существенно замедлилось", отмечается в документе. Более того, в докладе не исключается, что в перспективе различия между восточной и западной частями страны вновь начнут нарастать.

В качестве причин называются продолжающийся процесс глобализации и демографический фактор. От глобализации обычно выигрывают регионы с разветвленной структурой современных промышленных и сервисных предприятий, многие из которых работают на экспорт. В таких регионах экономическое развитие, скорее всего, ускорится.

Представляя в Берлине доклад о ходе германского единения, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам развития восточных земель Ирис Гляйке пожаловалась, что ни одна из 30 компаний, входящих в важнейший немецкий биржевой индекс DAX, не имеет штаб-квартиры и головного завода на востоке страны.

Иначе говоря, немецкий большой бизнес полностью сконцентрирован в Западной Германии. А отличительной чертой Восточной Германии является обилие мелких предприятий, ориентированных главным образом не на экспорт, а на внутренний и даже просто на местный рынок. С такой экономической структурой большого рывка не сделаешь.

Развитие тормозится из-за сокращения и старения населения

Тем более что местному рынку грозит сжатие из-за ухудшающейся демографической ситуации: сокращения и старения населения. Со времени воссоединения страны число жителей восточногерманских земель (за исключением Берлина) уменьшилось примерно на 15%, а в земле Саксония-Анхальт даже на 22%.

С аналогичными демографическими процессами и структурными проблемами сталкиваются и многие регионы России, страдающие как от оттока трудоспособного населения, так и от отсутствия инвестиций в создание крупных и конкурентоспособных на мировом рынке производств. В Германии в этом видят не только серьезную социально-экономическую, но и политическую проблему.

"Именно в наиболее слабых регионах, жители которых чувствуют себя "брошенными", дело может дойти до раскола общества и даже до возникновения радикальных настроений", - предупреждает правительственный доклад. В нем указывается на необходимость дальнейшей государственной поддержки Восточной Германии в течение длительного периода.

Бизнес оптимистичнее правительства

Тем более что из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС (Brexit) возникнет неблагоприятный эффект: Евросоюз в целом статистически станет более "бедным", а Восточная Германия на этом фоне окажется более "богатой", а потому может лишиться части региональных субсидий из бюджета ЕС.

Куда более оптимистично, чем правительство, состояние дел на территории бывшей ГДР оценивает Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Его генеральный директор Мартин Ванслебен pаявил 6 сентября, что настроение у предпринимателей в Восточной Германии в последние месяцы значительно улучшилось: они сейчас впервые за восемь лет смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем бизнесмены в среднем по стране.

"Мы ожидаем, что восточногерманские предприятия создадут в 2017 году 60 тысяч новых рабочих мест", - сообщил Ванслебен, указав, в частности, на бум в строительной отрасли. По прогнозам DIHK, темпы роста ВВП в Восточной Германии составят в этом году 2% и тем самым окажутся выше ожидаемого общефедерального показателя 1,8%.

Единственной преградой для дальнейшей экономической экспансии на востоке страны, подчеркнул Мартин Ванслебен, является дефицит квалифицированных кадров. Эта же проблема очень остро стоит сейчас и в целом ряде российских регионов. Однако там, как и на территории бывшей ГДР, сокращающееся и стареющее население весьма отрицательно относится к привлечению трудовых мигрантов.