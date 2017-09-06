Последнее обновление: 06.09.2017 16:30

Лондон намерен снизить число мигрантов из ЕС

Великобритания вскоре после Brexit хочет прекратить свободное перемещение рабочей силы из Евросоюза в страну и ввести ряд ограничений, которые снизят число низкоквалифицированных трудовых мигрантов из ЕС. Это следует из предложений, подготовленных британским МВД и датированных августом этого года.

Текст документа, носящего конфиденциальный характер, попал в распоряжение британской газеты The Guardian.

Перечисленные меры, в частности, предполагают, ограничение длительности вида на жительство для низкоквалифицированной рабочей силы из ЕС максимум двумя годами. Для европейских наемных работников высокой квалификации этот срок может быть несколько больше: от трех до пяти лет.

Если проживающий в Великобритании гражданин одной из стран ЕС захочет подать документы на воссоединение с супругом или супругой из государства, не входящего в Евросоюз, необходимо будет предоставить справку о доходах "второй половинки" на сумму не менее 18,600 футов (около 20 тысяч евро) в год.

Кроме того, въезжающие в Великобританию граждане ЕС в обязательном порядке должны будут иметь при себе заграничный паспорт. Существующая на сегодняшний день практика предъявления удостоверяющих личность национальных документов будет признана недостаточной.

В документе также подчеркивается, что все предложения должны быть еще утверждены британским кабинетом министров и "являются предметом обсуждения" с Брюсселем.

Изначально предполагалось, что переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза завершатся к концу 2017 года. Таким образом, осталось бы восемь месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, запланированного на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения.

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