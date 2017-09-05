Баку платил взятки европейским политикам из "черных касс" - OCCRP

Власти Азербайджана в 2012-2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам, отмывания денег и других корыстных целей. Об этом говорится в опубликованном совместном расследовании под названием "Азербайджанский ландромат".

Оно проведено Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), датской газетой Berlingske, немецкой Süddeutsche Zeitung, французской Le Monde, британской The Guardian и другими.

Участвовавшие в отмывании денег фирмы в Великобритании были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана и обслуживались в эстонском филиале датского банка Danske Bank. Через их счета проходили миллиарды евро, но они представляли фиктивную отчетность.

С помощью фиктивных британских компаний из азербайджанских банков выводились деньги, которые впоследствии шли, среди прочего, на взятки европейским политикам.

Так, немецкий политик, экс-депутат бундестага и бывший глава мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуард Линтнер получил в конце октября 2013 года, 61 тысячу евро от британской компании Polux Management - одной из тех, которые участвовали в схеме отмывки денег из Азербайджана. За две недели до этого Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане. По его оценке, процесс выборов в кавказской республике "был организован на высоком уровне" и соответствовал "таким же стандартам, как, например, в Германии".

В общей же сложности от фиктивных британских компаний на счет немецкого политика в 2012-2014 годах были перечислены более 890 тысяч евро.

В те же годы от тех же британских компаний более двух миллионов евро перевели итальянскому политику Луке Волонте, в отношении которого в Италии сейчас ведется следствие. Он подозревается в получении денег от Баку за то, что воспрепятствовал принятию в 2013 году резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане, составленной на основании доклада немецкого депутата Кристофа Штрессера. Судя по электронной переписке Волонте и двух азербайджанских депутатов, именно стараниями итальянца резолюция неожиданно провалилась.

В 2012 году зарегистрированной на подставное лицо из Азербайджана британской компании Metastar Invest, со счетов которой переводились деньги Луке Волонте, почти 29 миллионов долларов перечислил Рособоронэкспорт. Не менее 1,8 миллиона долларов из этих денег попало на венгерский счет офшорной компании Velasco International, принадлежавшей Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, курирующего, в частности, машиностроение.

Деньги от экспортера российского оружия достались и офшорной фирме, связанной с бизнесом семьи азербайджанского президента Ильхама Алиева. В частности, транзитом через Metastar Invest они предназначались другой офшорной фирме - Inmaxo Capital, посредничавшей при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat. А ее материнский холдинг Pasha Holding контролируется тестем президента Алиева Арифом Пашаевым.

То, что в "черные кассы" деньги хотя бы частично поступали из источников официального Баку, говорит пример небольшой немецкой фирмы, производившей ремонт канализации в столице Азербайджана перед песенным конкурсом "Евровидение" в 2013 году. Ее счета были оплачены той же компанией, которая перечисляла деньги и Эдуарду Линтнеру, и Луке Волонте, пишет Süddeutsche Zeitung.