Узбекистан отменяет большинство ограничений на валютном рынке

Власти Узбекистана разрешат населению и предприятиям покупать и продавать валюту без ограничений по рыночному курсу, и эта мера может стать важным шагом на пути привлечения иностранных инвестиций.

Нововведения в рамках валютной реформы вступят в силу с 5 сентября, говорится в опубликованном в воскресенье указе на сайте администрации президента Шавката Мирзиеева.

С момента победы на президентских выборах в декабре прошлого года Мирзиеев постепенно проводит либерализацию валютного рынка Узбекистана, второй крупнейшей экономики в Центральной Азии.

Например, он разрешил некоторым компаниям и банкам обменивать сум по рыночному курсу и отменил обязательное требование, согласно которому госкомпании должны были продавать валютную выручку по установленному государством курсу.

Воскресный указ отменяет большинство ограничений на валютные операции для физических и юридических лиц. Однако при покупке валюты населением она будет переводиться на специальные банковские карты, а не выдаваться на руки.

Указ также призывает центральный банк к проведению жесткой денежно-кредитной политики, чтобы гарантировать стабильность сума. Курс должен определяться рыночными факторами, сказано в документе, но конкретных в нем нет.

Многие иностранные компании до сих пор воздерживались от инвестиций в богатую ресурсами страну с 32-миллионнным населением, в том числе из-за требования, которое обязывало большинство предприятий продавать иностранную валюту по официальному курсу и покупать ее по гораздо более высокому.

Сейчас официальный курс сума, устанавливаемый центробанком, составляет 4210 за доллар США, тогда как на черном рынке - около 7700 сумов за доллар.