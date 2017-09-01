ЕК не намерена финансировать строительство заборов на границе Венгрии

Еврокомиссия готова помочь Венгрии в усилении пограничного контроля на ее границах, но не намерена финансировать строительство заборов, заявил представитель ЕК Александр Винтерштайн.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя департамента премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что глава венгерского правительства обратится к Еврокомиссии с просьбой предоставить стране 400 миллионов евро для финансирования мер по охране южной границы Венгрии от прибывающих мигрантов.

Отвечая на вопрос, как на такой запрос отреагирует Еврокомиссия, Винтерштайн сообщил, что ЕК "призывает Венгрию использовать уже предоставленные средства".

"Если Венгрия запросит дополнительную поддержку, комиссия готова быстро изучить этот запрос и предоставить требуемую помощь, если ситуация потребует этого, согласно европейскому законодательству", — сказал представитель ЕК.

При этом он отметил, что ЕС "не финансирует строительство заборов или барьеров на внешних границах".

"Мы поддерживаем меры по охране границ, будь то меры по наблюдению или оборудование для пограничного контроля, но мы не финансируем строительство заборов", — заявил он.