Последнее обновление: 01.09.2017 10:56

Пенсии военным в Беларуси повысят с 1 сентября

Лукашенко 31 августа подписал указ № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан».

"Реализация норм указа позволит обеспечить планомерное, начиная с 1 сентября 2017 года, повышение пенсий военнослужащих и сотрудников военизированных организаций в размерах, сопоставимых с ростом пенсий других категорий граждан Беларуси. Корректирующие коэффициенты являются временными и вводятся до 1 июля 2019 года", - говорится в комментарии к документу.

Аналогичные подходы к регулированию размеров пенсий военнослужащих были применены в Российской Федерации при повышении размеров их денежного довольствия с 1 января 2012 года.

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