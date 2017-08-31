С 1 сентября Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорится в постановлении Совмина № 660 от 30.08.2017 г.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $40,9 до $46,2 за 1 т, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 т (была $22,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были снижены.