Последнее обновление: 30.08.2017 18:08

Добыча нефти в Ливии снизилась на 360 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в Ливии снизилась на 360.000 баррелей в сутки из-за остановки производства сырья на ряде месторождений страны, сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в среду.

Накануне ливийский центробанк сообщил о сокращении внутренней нефтедобычи примерно на 350.000 баррелей в сутки.

Ранее источники Рейтер сказали, что добыча нефти на трёх ливийских месторождениях – Шарара, Эль-Филь и Хамада – была приостановлена из-за блокады нефтепроводов. NOC, в свою очередь, была вынуждена объявить форс-мажор на поставки сырья с этих участков. На сегодняшний день выпавшие нефтяные доходы Ливии составляют $160 миллионов.

В конце июня добыча сырья во входящей в нефтекартель ОПЕК и исключённой из глобального пакта Ливии впервые за четыре года превысила 1 миллион баррелей в сутки. Тем нем менее перспективы дальнейшего роста выглядят туманно, учитывая, что после свержения Муаммара Каддафи страна раскололась на несколько враждующих лагерей. До революции 2011 года Ливия добывала 1,6 миллиона баррелей в сутки.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование