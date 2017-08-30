Добыча нефти в Ливии снизилась на 360 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в Ливии снизилась на 360.000 баррелей в сутки из-за остановки производства сырья на ряде месторождений страны, сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в среду.

Накануне ливийский центробанк сообщил о сокращении внутренней нефтедобычи примерно на 350.000 баррелей в сутки.

Ранее источники Рейтер сказали, что добыча нефти на трёх ливийских месторождениях – Шарара, Эль-Филь и Хамада – была приостановлена из-за блокады нефтепроводов. NOC, в свою очередь, была вынуждена объявить форс-мажор на поставки сырья с этих участков. На сегодняшний день выпавшие нефтяные доходы Ливии составляют $160 миллионов.

В конце июня добыча сырья во входящей в нефтекартель ОПЕК и исключённой из глобального пакта Ливии впервые за четыре года превысила 1 миллион баррелей в сутки. Тем нем менее перспективы дальнейшего роста выглядят туманно, учитывая, что после свержения Муаммара Каддафи страна раскололась на несколько враждующих лагерей. До революции 2011 года Ливия добывала 1,6 миллиона баррелей в сутки.