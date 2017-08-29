Последнее обновление: 29.08.2017 13:57

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению правительства № 653 от 25 августа 2017 года, экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается "Беллегпромом" при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение шести месяцев.

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