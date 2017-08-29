Последнее обновление: 29.08.2017 13:57

В Беларуси разрешили к продаже в 2018 году более 10 млн куб. м древесины вне биржи

Постановлением Совмина № 649 от 25 августа 2017 года утверждены объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году.

Как сообщает сайт правительства, объемы реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2018 году составят 10 млн 19,3 тыс. куб. м. Объемы реализации древесины по хвойному хозяйству запланированы в размере 4 млн 839,9 тыс. куб. м, по твердолиственному - 146,7 тыс. куб. м, по мягколиственному - 5 млн 32,7 тыс. куб. м.

"Министерствам лесного хозяйства, обороны, образования, Национальной академии наук Беларуси поручено принять необходимые меры по реализации в установленном порядке указанных объемов и обеспечить контроль за отпуском древесины на корню. Облисполкомам необходимо проконтролировать целевое использование древесины лесопользователями, а МВД - целевое использование приобретенной в 2018 году организациями уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости", - говорится в комментарии к документу.

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