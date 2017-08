ЕС с 2015 года потратил 18 млрд евро на борьбу с миграционным кризисом

Бюджет Евросоюза с 2015 года истратил или пообещал выделить в будущем почти 18 миллиардов евро на борьбу с кризисом миграции, говорится в материалах Еврокомиссии.

"Бюджет ЕС вносит свой вклад в борьбу с беспрецедентным притоком беженцев. (Более) 17 миллиардов евро потрачено в Евросоюзе и за его пределами в 2015-2017 годах", — говорится в Twitter департамента Еврокомиссии бюджету.

"Разрешение миграционного кризиса и управление нашими внешними границами являются важнейшим приоритетом для Евросоюза. Финансирование ЕС для разрешения этих задач было более чем удвоено в 2015, 2016 и 2017 годах", — говорится в документе Еврокомиссии.

Как уточняется в материалах ЕК, "ответ бюджета Евросоюза" на миграционный кризис "составил в целом 17,7 миллиарда евро". При этом на внутренние вопросы, связанные с противостоянием миграционному кризису, приходится 7,4 миллиарда евро, а на внешние, соответственно, 10,3 миллиарда евро, говорится в материалах ЕК. Средства выделяются, в том числе, на оказание гуманитарной помощи, медицинских и образовательных услуг, на меры пограничного контроля.

Часть этих мер направлена и на улучшение ситуации в странах-источниках миграции, свидетельствуют материалы ЕК. Имеются в виду средства, которые были обещаны за последние примерно два с половиной года. Однако часть из них может быть выделена и в последующие годы, по мере реализации проектов, на которые они были зарезервированы, свидетельствуют материалы еврокомиссии.

Среди статей, по которым направляются средства, есть и ряд специальных фондов: фонд для Сирии (Trust fund for Syria с финансированием из бюджета ЕС в размере 0,6 миллиарда евро), фонд для стран Африки (EU emergency trust fund for Africa, 2,4 миллиарда евро), фонд поддержки беженцев в Турции (Facility for refugees in Turkey, 1 миллиард евро), говорится в материалах ЕК.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.