Последнее обновление: 28.08.2017 18:02

США примут миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии

Истребители ВВС США F-15 Eagle с 1 сентября начнут выполнять миссию воздушной полиции в странах Балтии с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Литвы.

Миссию воздушной полиции в Литве с начала мая осуществляют ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.

"Тридцатого августа на авиабазе в Шяуляй состоится церемония ротации миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Польский контингент ВВС с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon заменит американский контингент ВВС с истребителями F-15 Eagle", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО над тремя балтийскими странами будут выполнять американские военнослужащие с базы Lakenheath, дислоцированные в Великобритании.

"ВВС США выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии уже в пятый раз. Ранее американский контингент принимал участие в миссии воздушной полиции в 2005, 2008, 2010 и 2014 годах", — добавили в ведомстве.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляй. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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