Власти Китая держат под контролем риски в отношении госдолга - доклад

Риски в отношении госдолга Китая в целом находятся под контролем, однако в последние годы рост обязательств был достаточно быстрым, сообщила в пятницу газета Shanghai Securities Journal со ссылкой на доклад правительственного научно-исследовательского центра.

Общий объем долговых обязательств, включая дефицит фондов социального обеспечения, вырос примерно на 70 процентов в период с 2010 по 2015 год до 70 триллионов юаней ($10,50 триллиона), говорится в докладе Китайской академии общественных наук (CASS) о балансе правительства.

ВВП Китая в 2015 году составлял 68,65 триллиона юаней.

Официальный показатель государственного долга Китая относительно небольшой по сравнению с ВВП, однако многие аналитики предупреждают, что высокий уровень задолженности госкомпаний означает, что реальные показатели долга, который может приходиться на государство, намного выше.

Объем активов китайского правительства превысил 125 триллионов юаней в 2015 году, говорится в докладе.

Властям удается эффективно справляться с долговыми рисками, говорится в докладе, где отмечается, что приведенный CASS показатель задолженности - это верхний предел, учитывающий все недостающие средства и непредвиденные долги.