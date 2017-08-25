Критикующее власти Азербайджана агентство "Туран" приостановит работу с 1 сентября

Критикующее власти Азербайджана информационное агентство “Туран” сообщило в пятницу, что с 1 сентября приостановит работу на неопределенный срок после задержания его директора Мехмана Алиева и блокировки счетов.

Алиев был задержан в четверг по подозрению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили “Туран” и адвокат Алиева. Полиция и министерство по налогам пока не комментируют задержание Алиева.

“B связи с задержанием директора нашего агентства Мехмана Алиева и возбуждением уголовного дела по обвинению в уклонении от налогов, банковские счета нашего агентства были заблокированы. B подобной ситуации нормальное функционирование агентства становится крайне сложным. Учитывая сложившуюся ситуацию, коллектив ”Туран“ вынужден с 1 сентября приостановить свою работу на неопределенное время”, - говорится в сообщении агентства.

В мае бакинский суд принял решение заблокировать сайты aзербайджанской службы “Радио Свобода” и четырех местных СМИ, критикующих власти страны: газеты оппозиционной партии ПНФА “Азадлыг” и вещающих в интернете телеканалов “Мейдан ТВ”, “Туран ТВ” и “Азербайджан сааты”, после того как Генпрокуратура обвинила эти СМИ в подрыве интересов государства и общества.

Запад неоднократно критиковал то, что расценивает как запугивание и репрессии в отношении критически мыслящих в Азербайджане, и требовал от страны-члена Совета Европы выполнения обязательств в области защиты прав человека.

Власти настаивают, что 9,5-миллионное население богатого нефтью Азербайджана пользуется полной свободой слова и может читать оппозиционную прессу.