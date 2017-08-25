Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,931 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,936 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,276 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,283 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27 (не изменился).