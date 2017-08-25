Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Лукашенко подписал указ об обороте оружия

Лукашенко 24 августа подписал указ № 302 «Об обороте оружия».

"Документ предполагает корректировку законодательства в соответствии с ратифицированным Законом Республики Беларусь от 3 января 2017 года № 11-З межправительственным соглашением о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами – членами Евразийского экономического союза", - поясняется в комментарии к документу.

Для развития охотничьего туризма соглашением упрощен порядок вывоза физическими лицами охотничьего оружия в страны ЕАЭС на основании разрешительного документа на ввоз, выданного компетентным органом государства, в котором будет проводиться охота. Получения разрешительного документа на вывоз такого оружия не требуется. Данная норма закреплена в указе.

Вводится также единая форма разрешительных документов на перемещение служебного и гражданского оружия между государствами - членами ЕАЭС.

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