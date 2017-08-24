РФ поставит ядерное топливо в Беларусь в 2018 году

Ядерное топливо для пуска первого энергоблока будет завезено на Белорусскую АЭС в 2018 г. Об этом заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

"Сейчас мы готовим соглашение с Росатомом по поставкам ядерного топлива, его мы должны завезти в следующем году", - сказал он.

В настоящее время началось строительство 2-го энергоблока. Корпус ядерного реактора для энергоблока № 2 Белорусской АЭС доставят осенью, до конца года намечено начать его установку.

Белорусскую АЭС возводят при участии России под городом Островец в Гродненской области. Станция состоит из двух энергоблоков совокупной установленной электрической мощностью до 2400 МВт. Для строительства АЭС выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Ввод в строй первого блока АЭС намечен на 2019 г., второго блока - на 2020 г.