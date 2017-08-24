Россияне стали больше занимать до зарплаты

За прошедший год средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") вырос во всех возрастных категориях заемщиков.

При этом самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе заемщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Здесь средний размер микрозайма во 2 квартале 2017 года составил 9,8 тыс. рублей (во 2 квартале 2016 г. – 8,8 тыс. руб.), говорится в исследовании НБКИ.

Больше всего за год средний размер "займа до зарплаты" вырос в сегменте заемщиков от 25 до 29 лет – на 11,5%. Наименьший средний размер "займа до зарплаты" по-прежнему у заемщиков моложе 25 лет – 7,8 тыс. руб., а наибольший - в возрастной группе от 40 до 49 лет (11,6 тыс. руб.)