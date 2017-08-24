На севере Китая обнаружили крупное газовое месторождение

Крупное газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 545,6 миллиарда кубометров, обнаружили в провинции Шаньси на севере Китая.

Провинция Шаньси занимает второе место в Китае по запасам угля. В 2006 году в районе, граничащем с уездами Юйшэ, Цзоцюань и Усеян власти обнаружили большое месторождение угля. Дальнейшая разведка показала, что там есть и большие запасы газа, передает в четверг агентство Синьхуа.

По словам заместителя провинциального управления земельными и природными ресурсами Чжоу Цзипэна, после начала разведывательных работ в 2015 году, специалисты пришли к мнению, что запасы газа из угольных пластов составляют 241,5 миллиарда кубометров, а сланцевого газа — 304,1 миллиарда кубометров.

Власти провинции Шаньси наращивают разведку газа и одновременно сокращают производство, чтобы сократить уровень загрязнения.