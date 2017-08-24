Белстат будет по-новому считать объем потребления алкоголя

Постановлением Национального статкомитета №97 от 11 августа 2017 года утверждена новая методика расчета объема потребления алкогольных напитков.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, теперь из объема потребления алкогольных напитков в натуральном выражении будет исключаться туристическое потребление (экспертная оценка объема туристического потребления алкогольных напитков, относящегося к въездному туризму, рассчитывается в соответствии с Вспомогательным счетом туризма).

Новая методика разработана с учетом международных рекомендаций и устанавливает порядок расчета Белстатом потребления алкогольных напитков (это водка, ликеры и ликеро-водочные изделия, вина виноградные, вина плодовые, коньяк, коньячные напитки и бренди, вина игристые, включая шампанское), слабоалкогольных напитков и пива.

Расчет объема потребления алкогольных напитков осуществляется в натуральном выражении и в абсолютном алкоголе.

Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.