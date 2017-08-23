Нефть умеренно дешевеет из-за восстановления добычи в Ливии

Цены на нефть снизились утром в среду: основными факторами давления на котировки стали постепенное восстановление добычи сырья на крупнейшем ливийском месторождении Шарара и увеличение запасов бензина в США.

К 9.37 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,44 процента до $51,64 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,64 за баррель, на 0,4 процента ниже предыдущего закрытия.

Добыча нефти на ливийском месторождении Шарара, объём производства на котором в последние недели составлял порядка 280.000 баррелей в сутки, постепенно возвращается к нормальным уровням, сообщили два работника на участке во вторник.

Протестующие уже не в первый раз блокируют нефтепровод, связывающий месторождение с экспортным терминалом, и сообщения об этом влияют на мировые котировки нефти.

Рост производства сырья в исключённых из глобального пакта Ливии и Нигерии подрывает общие усилия нефтеэкспортного картеля ОПЕК и ряда стран вне организации, которые ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года для выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Следующее заседание нефтяных министров, на котором они обсудят исполнение глобальной сделки, запланировано на 22 сентября.

Запасы нефти в США уменьшились на 3,6 миллиона баррелей до 465,6 миллиона за неделю, завершившуюся 18 августа, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,5 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API) во вторник.

В то же время, по данным API, запасы бензина увеличились на 1,4 миллиона баррелей на прошлой неделе против прогноза снижения на 643.000 баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика от Управления энергетической информации (EIA).