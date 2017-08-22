Россия признала, что уголь из Донбасса идет на экспорт транзитом через ее территорию

Российское Минэнерго признало, что основной объем угля, поступающего с подконтрольных сепаратистам территорий востока Украины, отправляется на экспорт транзитом через Россию.

Небольшая часть угля из Донбасса потребляется внутри РФ принадлежащей Газпрому электростанцией в Ростовской области.

"(Уголь Донбасса) поступает в Россию. Он потребляется на Новочеркасской станции... И основные объемы сортового угля транзитом через территорию России идут на экспорт", - сказал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский во вторник журналистам.

Украинские активисты в конце января 2017 года заблокировали ведущую с неподконтрольной Киеву территории железную дорогу, остановив торговлю с пророссийскими сепаратистами. Позднее власти Украины формализовали этот запрет.

В результате блокады находящиеся в мятежных районах шахты лишились возможности продавать уголь остальной части Украины и перенаправили поставки в Россию.

Яновский не назвал ожидаемый объем поставок из Донбасса в текущем году.

Новочеркасская ГРЭС, принадлежащая генерирующей ОГК-2 Газпрома, ежегодно потребляет около 3 миллионов тонн угля.

Украинский холдинг ДТЭК до апреля 2014 года несколько лет снабжал Новочеркасскую станцию углем.

Представитель Газпромэнергохолдинга сказала, что сейчас все поставщики угля у компании - российские.

Потерявший в 2014 году контроль над угольными шахтами Донбасса, где ведется основная добыча задействованных в энергетике марок угля, Киев столкнулся с дефицитом топлива и после блокады был вынужден искать альтернативных поставщиков угля в режиме чрезвычайной ситуации.

В июле Украина впервые в истории договорилась о покупке угля в США для своих электростанций, чтобы пережить зиму. Государственная Центрэнерго закупит у американской XCoal Energy and Resources около 700 тысяч тонн антрацита.

Яновский сказал, что не видит рисков для поставок угля из России в Украину в связи с американским импортом, так как РФ поставляет на украинский рынок в основном коксующийся уголь для металлургии.

"Ограничений поставок угля из Россию в Украину нет... Мы, конечно, заинтересованы в сохранении объема этих поставок, которые ежегодно составляют примерно 10 миллионов тонн. Для нас это рынок сбыта", - сказал заместитель министра.

"Украина получала энергетический уголь из ЛНР и ДНР, сейчас они испытывают энергетический голод, так как ввели блокаду, и должны компенсировать поставками из других стран", - добавил Яновский.

Первая партия американского угля была отправлена Украине во вторник, сообщило посольство Украины в США на своем сайте. Глава Центрэнерго Олег Коземко говорил ранее, что объем составит 85 тысяч тонн по $113 за тонну.

Украинский ДТЭК, сообщавший о потере контроля над своими шахтами в Донбассе, также начал покупку антрацита за рубежом, договорившись с ЮАР о приобретении 600.000 тонн угля с опцией увеличения до 1 миллиона тонн.

По данным украинского Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2016 году страна добыла 4,5 миллиона тонн антрацита вместо плановых 7,9 миллиона тонн. Весь объем пришелся на шахты ДТЭК, расположенные на неподконтрольной Киеву территории.