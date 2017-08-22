Последнее обновление: 22.08.2017 18:21

Иран пригрозил возобновить производство обогащенного урана в случае отмены ядерной сделки

Иран может возобновить производство высокообогащенного урана в течение пяти дней, если ядерная сделка с пятью державами будет отменена, сказал глава ядерного ведомства Ирана.

Соглашение, выработанное Ираном вместе с США, Россией, КНР, а также тремя европейскими странами, привело к снятию большей части санкций в отношении Тегерана в обмен на сокращение ядерной программы.

Президент Ирана Хасан Рухани пытается сохранить сделку в силе на фоне возврата Вашингтона к агрессивной политике, когда президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении Ирана.

На прошлой неделе Рухани заявил, что Тегеран может разорвать сделку "за считанные часы", если США продолжат вводить санкции.

"Если мы решим, мы можем возобновить 20-процентное обогащение урана в течение пяти дней в Фордо",- сказал руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

Вместе с тем Салехи, срок полномочий которого был продлен в августе, сказал, что видит своим основным приоритетом защиту существующего ядерного соглашения.

Министерство финансов США в конце июля ввело санкции в отношении шести иранских компаний за участие в разработке баллистических ракет после того, как Тегеран запустил ракету, способную доставить спутник на орбиту.

Кроме того, в августе Трамп подписал законопроект о расширении санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи.

Иран считает, что санкции нарушают ядарное соглашение, однако США утверждают, что меры никак не связаны со сделкой.

Во время предвыборной кампании Трамп назвал сделку с Ираном "катастрофой" и "самой худшей сделкой всех времен". В августе Трамп усомнился в том, что Иран выполняет соглашение и "соответствует духу" достигнутых договоренностей.

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