Глава Минэкономразвития РФ назвал "техническим" падение доходов россиян

Падение реальных доходов населения, которое продолжается в России почти три года без остановки, является "техническим". Об этом заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Возглавляемое Орешкиным министерство прогнозирует рост доходов в реальном выражении на 1,2% по итогам года. В июле, однако, по данным Росстата, показатель снова снизился - 0,9%, а за 7 месяцев спад достиг 1,4%.

"На самом деле доходы растут", - заявил Орешкин: все дело в методологии подсчета.

"Такие индикаторы дохода населения, как рост заработной платы, - мы видим, что здесь рост находится около 3% в реальном выражении", - сказал министр.

Средняя по России зарплата, по данным Росстата, в июле составила 39355 рублей. Она выросла на 8,6% в номинальном выражении и 4,6% с поправкой на инфляцию. Впрочем, получают такую сумму меньше половины населения страны. У 55%, согласно Росстату, зарплата не превышает 25 тысяч рублей, у трети - она ниже 15 тысяч, а около 7 млн граждан РФ зарабатывают МРОТ, составляющий 7,5 тысячи рублей.

С поправкой на инфляцию - в реальном выражении - растут в России и пенсии, сказал Орешкин.

"Основные категории доходов растут активно, негативная динамика формируется за счет прочих доходов, во многом технический показатель - методика расчета балансов доходов и расходов", - цитирует Орешкина ТАСС.

Прочие доходы, за счет которых итоговый показатель уходит в минус, - это поступления от предпринимательской деятельности, а также социальные выплаты, которые индексируются медленнее инфляции, отмечают в июльском "Мониторинге" экономисты РАНХиГС.

Доля социальных пособий в доходах сейчас рекордная за всю историю (21,8%), а поступления от бизнеса, напротив, около исторических минимумов - всего 7,5%.

Для роста доходов нужен рост экономики, но в реальности его нет. Подъем ВВП на 2% - это результат низкой базы и "нефтяного допинга" от 20-процентного взлета цен на "черное золото", отмечает замдиректора "Центра Развития" ВШЭ Сергей Пухов: растут госкорпорации, сидящие на трубе, в то время как частый бизнес чахнет, пишет finanz.ru.

Для 80% населения экономический ренессанс, который видят МЭР, Росстат и ЦБ, остается миражом: у четырех из пяти россиян деньги есть только на базовые потребности, показал опрос ВЦИОМа.

Позволить себе холодильник, телевизор и мебель могут лишь 14%. Доля же тех, кто может купить квартиру, дом или дачу, находится на уровне погрешности измерений (3%).