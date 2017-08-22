Британия разработала план по трансграничному судопроизводству после Brexit

Правительство Великобритании во вторник намерено представить документ, определяющий порядок разрешения трансграничных гражданских судебных споров после выхода Британии из ЕС (Brexit), говорится в сообщении правительственного департамента Великобритании по выходу из Евросоюза.

В документе будет представлен порядок разрешения споров между субъектами, находящимися в Великобритании и в странах ЕС. В частности, в плане прописано регулирование трансграничных гражданских споров между представителями малого бизнеса, между клиентами и поставщиками товаров и услуг, а также между физическими лицами и между членами одной семьи.

В частности, детальный порядок разрешения споров будет прописан для компаний и поставщиков из разных стран ЕС; клиентов, недовольных товарами и услугами, приобретенными по интернету из другой страны ЕС; а также по спорам между членами семьи из разных стран ЕС, касающихся развода и опекунства над малолетними детьми.

"Согласование системы будущего сотрудничества в области гражданского судопроизводства имеет ключевое значение для граждан ЕС, проживающих в Великобритании и британцев, проживающих в ЕС, а также для десятков тысяч компаний, которые ведут трансграничную деятельность по покупке, продаже и инвестициям", — говорится в сообщении британского правительства.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска процесса.