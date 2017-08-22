Иностранным ценным бумагам упростили доступ в Украину

Центральный депозитарий упрощает процедуру получения разрешения на обращение иностранных ценных бумаг в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины.

«Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила доработанный проект решения «О внесении изменений в Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины», которым процедура получения разрешения на обращение иностранных ценных бумаг существенно упрощается», - говорится в сообщении.

Проектом решения, в частности, расширен перечень субъектов, которые могут обратиться в НБУ за получением допуска. Если раньше это была компетенция исключительно иностранного эмитента, то теперь заявителем может быть также и Центральный депозитарий Украины. Также проект решения предусматривает существенное сокращение перечня документов, которые необходимо подавать заявителю (эмитенту или СД), а обращение иностранных ценных бумаг одновременно разрешаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Кроме того, проектом решения отменяется необходимость наличия активов иностранного эмитента на территории Украины.

Важно отметить, что НКЦБФР также отменяет понятие «предельного объема ценных бумаг", допускаемого к обращению на территории Украины, а следовательно отныне разрешение будет распространяться на все ценные бумаги соответствующего выпуска.