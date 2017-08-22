Последнее обновление: 22.08.2017 09:28

Рост экономики Германии может превысить ожидания в текущем году - Бундесбанк

Экономика Германии может расти быстрее в текущем году, чем предполагалось ранее, благодаря исключительно высоким показателям промышленного производства, экспорта и потребления, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в понедельник.

Большой объем продаж приводит к увеличению использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности, стимулируя дальнейший рост корпоративных инвестиций в крупнейшей экономике еврозоны, сообщил центробанк.

"Исключительно положительные показатели корпоративного и потребительского доверия, а также большой объем промышленных заказов позволяют предположить, что экономика Германии, вероятно, продолжит набирать темпы и в текущем квартале", - говорится в отчете Бундесбанка. По итогам второго квартала экономика Германии продемонстрировала максимальный рост в годовом выражении более чем за два года.

"Экономика Германии может в текущем году расти даже быстрее, чем прогнозировалось в июне", - сообщил регулятор.

Ранее Бундесбанк прогнозировал, что экономика вырастет на 1,9 процента в текущем году с учетом коррекции на число календарных дней, а данные за второй квартал показали рост на 2,1 процента в годовом выражении.

По сообщению центробанка, скандал с занижением показателей вредных выбросов автомобилей, охвативший одну из важнейших отраслей экономики Германии - автомобильную промышленность, и разговоры о возможном запрете дизельных двигателей пока не оказали серьезного воздействия на перспективы развития сектора.

Министерство финансов Германии относит дизельный скандал к среднесрочным рискам, которые могут повлиять на рост экономики.

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