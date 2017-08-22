Дизельный скандал представляет риск для немецкой экономики - Минфин

Скандал с занижением реальных показателей вредных выбросов автомобилей, поставивший под удар немецких производителей, создает риски для Германии, однако их масштаб пока неизвестен, сообщило Министерство финансов Германии.

В ежемесячном докладе ведомства говорится о скандале двухлетней давности, когда Volkswagen (VOWG_p.DE) призналась в намеренном занижении показателей выбросов дизельных автомобилей в США. Как следует из документа, последствия резонансного скандала признаны такой же угрозой для немецкой экономики, как выход Великобритании из ЕС и протекционистская торговая политика США.

Автомобильная промышленность обеспечивает львиную долю экспорта Германии, в ней занято около 800.000 человек.

"Риски, сопряженные с развитием Brexit и будущей торговой политикой США, сохраняются, - говорится в докладе. - Кроме того, так называемый дизельный кризис следует отнести к новым рискам для немецкой экономики, несмотря на то, что последствия пока невозможно оценить."

Немецкая экономика во втором квартале выросла главным образом за счет уверенных расходов домохозяйств и государства - за этот период, по оценкам, на 0,6 процента. Чистый объем внешней торговли уменьшился, негативно повлияв на рост, а увеличение экспорта оказалось значительно меньше, чем рост импорта.

Министерство прогнозирует, что промышленный сектор продолжит расти в третьем квартале, указывая на объемы заказов и уверенные настроения бизнеса.

В августе немецкие политики и главы автомобильных гигантов решили пересмотреть программное обеспечение 5,3 миллиона дизельных автомобилей, чтобы сократить объем вредных выбросов и восстановить пострадавшую репутацию отрасли.

Антимонопольные органы ЕС, тем временем, расследуют предположения о картельном сговоре между группой немецких автопроизводителей, которым могут грозить крупные штрафы, если опасения подтвердятся.