Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 1,947 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,95 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,29 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,298 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,26 (не изменился).