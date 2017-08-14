Узбекский сум подскочил на черном рынке в ожидании валютной реформы

Узбекская валюта сум за последние семь дней подскочила на 9 процентов к доллару на черном рынке в ожидании, похоже, неизбежной либерализации валютного рынка.

Согласно данным сайта dollaruz.net, который публикует котировки на черном рынке валют Узбекистана, в понедельник курс узбекского сума подскочил до 7.400-7.500 за доллар с 8.100-8.200 неделей ранее.

Власти Узбекистана начали валютную реформу в результате которой, как ожидается, унифицируют курс центрального банка и на черном рынке.

Не ясно, когда именно власти планируют формализовать валютную реформу, которую в июле похвалил МВФ, но курс черного рынка уже начал корректироваться, передает Reuters.

Узбекистан, самая многонаселенная страна Центральной Азии и вторая по величине экономика региона, до августа этого года обязывала экспортеров продавать четверть выручки в иностранной валюте по официальному курсу, который составляет 4.100 сумов за доллар.

В то же время импортеры могут покупать иностранную валюту только на отдельном, так называемом биржевом рынке, где платят около 8.000-9.000 сумов за доллар, хотя этот курс официально не сообщается.