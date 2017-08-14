Последнее обновление: 14.08.2017 14:28

США подтвердили готовность применить силу против КНДР для защиты союзников

США готовы использовать "полный спектр" своего военного потенциала для защиты своей страны и союзников от КНДР.

Об этом в Cеуле, во время визита в Южную Корею, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, сообщает Associated Press.

Данфорд на переговорах со своим южнокорейским коллегой Ли Сун Чжин заявил, что ракеты и ядерные боеголовки Северной Кореи угрожают всему миру.

В рамках визита у американского высокопоставленного военного чиновника запланирована встреча с президентом Южной Кореи. Затем он отправится с визитом в Японию и Китай.

Турне Данфорда происходит через неделю после того, как президент США Дональд Трамп вступил в "словесную войну" с КНДР, заявив, что американское войско "заряжено и готово".

КНДР ранее пригрозила нанести ракетные удары поблизости от американской территории Гуам.

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