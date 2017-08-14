Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 августа 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 1,945 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,007 рубля и составил 1,948 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,297 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,305 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,26 (не изменился).