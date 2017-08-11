Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США

Курс доллара снижается к иене и растет к евро в пятницу утром в преддверии публикации июльских данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.43 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1766 доллара за евро с 1,1772 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 108,99 иены за доллар со 109,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 93,37 пункта.

Участники рынка ожидают данных министерства труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Как полагают аналитики, потребительские цены в стране в июле в годовом выражении выросли на 1,8%, а в месячном - на 0,2%.

Показатель по инфляции влияет на решения Федеральной резервной системы США по ставке. Цель регулятора - 2%. По итогам июльского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. До этого ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.

На ход валютных торгов продолжают влиять данные по рынку труда США. Министерство труда страны сообщило в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 августа, выросло на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи. При этом аналитики ожидали, что показатель не изменился по сравнению с первоначальным индикатором предыдущей недели и составил 240 тысяч.