Последнее обновление: 10.08.2017 13:13

В Турции со времени переворота задержали более 2400 судей и прокуроров

С момента неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 правительство Турции задержало 2431 судью и прокурора, еще 4424 человек были уволены.

Об этом говорится в недавно обнаруженном решении генеральной ассамблеи Конституционного суда, сообщает Turkish Minute.

Сообщается, что начиная с 15 июля 2016 было проведено расследование касательно 4664 судей и прокуроров, 2341 человека были взяты под стражу решениями турецких судов по подозрению в причастности к попытке государственного переворота и членства в "террористической организации".

В общем 1311 судей и прокуроров были освобождены до судебного разбирательства после коротких периодов содержания под стражей.

По состоянию на 26 июля, шесть судей находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Турции со времени попытки государственного переворота задержаны 154 694 человека, 50 136 человек находятся в заключении по подозрению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации попытки переворота 15 июля.

Как известно, неудачная попытка переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля. Тогда погибло более 200 человек.

Турецкая власть обвиняет в организации переворота оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США.

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