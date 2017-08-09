ЕС ввел пошлины на импорт кукурузы, ржи и сорго

Евросоюз впервые за почти три года ввел пошлину на импорт кукурузы, ржи и сорго.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Со вторника ЕС начал применять таможенный тариф в размере 5,16 евро за тонну кукурузы, ржи и сорго.

С ноября 2014 года ЕС применил нулевой тариф на кукурузу.

Решение о восстановлении тарифа было вызвано снижением цен на импорт ниже установленного ЕС.

"Это происходит в ответ на ситуацию на мировом рынке кукурузы, где рекордный урожай кукурузы в 2016/17 году привел к достаточному предложению и низким ценам", - говорится в сообщении.

Правила ЕС требуют введения тарифа, если цены на импорт снизятся на уровне 157 евро за тонну в течение не менее 10 дней.

"Это обезопасит европейских производителей от невыгодного положения в существующих рыночных условиях", - добавили в Еврокомиссии.

ЕС является крупным производителем кукурузы, но опирается на импорт для покрытия спроса.

В последние годы Украина является основным поставщиком кукурузы в ЕС. Блок также импортирует кукурузу из других стран Восточной Европы и Северной и Южной Америки.

Возвращение тарифов на импорт кукурузы не повлияет на ежегодные квоты беспошлинного ввоза ЕС в рамках ассоциации Украина-ЕС.